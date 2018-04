Pakiautomaat jõudis Koeru

Kaiv lisas, et hiljemalt täna peaks Koeru olema ka sihtkohtade nimekirjas nende e-kaubandusega tegelevates ettevõtetes, kes kasutavad Omniva tarnevõimalust. «Tegemist on esimese pakiautomaadiga, mis töötab uuel ja pidevalt arendataval tarkvaral. Seega igasugune klientide tagasiside parendusteks on samuti väga oodatud,» täpsustas ta. Kaivi selgitusel näeb uus tarkvara taotluslikult samasugune välja nagu eelmistel pakiautomaatidel. «Ka on uue tarkvara funktsionaalsus praegu sama, mis eelmisel tarkvaral ning klient sisuliselt uue ja vana automaadi vahel veel erinevust ei näe,» ütles ta.