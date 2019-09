Arenduskeskuse uus juht: ei maksa Südamaa olulisust pisendada

Bravuurikana kõlav lause ei tähenda, et Raplamaal Raikkülas elav ja rahvusvahelistes ettevõtetes peamiselt müügi ja turundusega tegelenud Aarma tuleb Järvamaa arengurajale suure pauguga. «Tahan järvakaid veenda oma siirusega. Selge see, et võõrasse kirikusse ei saa oma jutlusega minna. Vaja on inimesi kuulata, siinsetest inimestest aru saada,» ütleb ta.