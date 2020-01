Tellijale

Matka start antakse 16. veebruaril kell 11 Jalgsemalt, selle ligikaudne pikkus tavaks saanud trassil on 20 kilomeetrit. Matkaga on võimalik liituda ka Järva-Jaani kultuurimaja juurest orienteeruvalt kell 11.45 ning lühema on matkatee pikkuseks 13 kilomeetrit.