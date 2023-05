Suure osa hinnatõusust põhjustab inimlik ahnus

Pärast eelmise aasta rekordhinnatõuse näib inflatsioon lõpuks järele andvat. Märtsis kasvas harmoniseeritud tarbijahinnaindeks euroalal keskmiselt 6,9 ja Eestis 15,6 protsenti. Kuigi ka need arvud on muidugi väga suured, on olukord võrreldes eelmise aasta tippudega paranenud. Eestis jäi rekordiks 2022. aasta august, kui inflatsioon kerkis üle 25 protsendi.

Euroalal saavutati tipp oktoobris, kui tarbijahindade tõusuks kujunes 10,6 protsenti. Samal ajal on hinnatõusu leevenemine mõneti näiline, sest selle põhjus on eelkõige energia madalam hind. Vaadates alusinflatsiooni, kust on välja jäetud muutlikud kütuse- ja toiduainehinnad, on see Eestis püsinult eelmise aasta sügisest jonnakalt 12-13 protsenti. Euroalal on alus­inflatsiooni kasv isegi kiirenenud, jäädes märtsis 5,7 protsendi juurde.