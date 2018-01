Maadluse järelkasv alustas seeriavõistlust

Seeriavõistlus on mõeldud otseselt maadluse järelkasvule. Seal on määratud vanuserühmad ja kehakaalud. Seeriasse kuulub ka kindel arv osavõistlusi. Et tegemist on seeriavõistlusega, siis toob see matile üldjuhul vähemalt sadakond osalejat etapi kohta.