Koordi õppe- ja teraapiaparki kerkib maa-alune ökohoone

Praegu veel kujutab ehitusplats endast kahe meetri sügavust ja kaheksameetrise läbimõõduga auku, millest on keeruline mööda vaadata. Edaspidi jääb selle asukohta reetma üksnes maapinna kõrgusel paiknev mätaskatus ja sealt taeva poole kerkiv suitsuvine.

Maja kerkib loodusehitaja ja koolitaja Sven Aluste juhendusel Koordi õppe- ja teraapiaparki. Omanäoline hoone on veidi inspireeritud indiaanlaste püstkodadest. See on suur saal, mille keskele rajatakse lõkkekoht.