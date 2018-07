Riigigümnaasiumi krunt huvitavaid leide ei pakkunud

Väljakaevamisi juhtiv arheoloog Peeter Piirits ütles, et kohe kaevamise algul tuli maa seest välja 19. või 20. sajandist pärit hoone vundament. Hiljem leiti ka umbes sama vana kaevukoht. Kui eelmisel aastal leiti nõlvast kunagise keldri asukoht, siis nüüd avastati veel kaks sellist kohta, mis mõlemad on pärit 20. sajandist. Mulda sõeludes leiti kaar potikildu, naelu ja 16. sajandist pärit keraamikakild.

Piirits selgitas, et midagi erakordset päevavalgele ei tulnud ja seetõttu otsustati pühapäeval, et uuritav maa-ala kaetakse taas mullaga ja need tööd peaks tehtud saama sellel nädalal.