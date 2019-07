See sõltub eesmärgist – kas metsa minnakse midagi korjama, niisama matkama või eksinut otsima. Kõigil neil tegevustel on oma eripära. Niisama uitama või matkama minekul on kindlasti vajalik määrata kindlaks sihtpunkt, kuhu on soov jõuda. Üldjuhul on matka- ja tervisespordirajad meie metsades piisavalt hästi tähistatud, et ise leiutama ei pea. Seene- ja marjakohad seevastu on inimestel aegade jooksul välja kujunenud ja sageli ainult neile teadaolevad piirkonnad.