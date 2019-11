Vennad Toobalid andsid koolides võrkpalli näidistunni

Tellijale

Eesti võrkpalli liidu arengujuht Rando Soome ütles, et selliste näidispäevadega tegid nad algust alles sel kuul. «Oleme käinud Pärnumaal Are koolis, nüüd Järvamaal ja järgmisel nädalal läheme Võrru,» täpsustas ta.

Soome pidas oluliseks, et igas maakonnas oleks lastele võrkpalli tutvustamas just sealtkandist pärit professionaalsed võrkpallurid. «Järvamaalt sirgunud tuntuimad tippmängijad on kahtlemata vennad Toobalid, kes olid kohe ka lahkelt nõus laste näidistunnis kaasa lööma,» lausus ta.