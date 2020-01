Roosna-Alliku lasteaia uuendusse tuleb kannapööre

Tellijale

Iseseisvuse taastamise järel on Järvamaal ehitatud üks lasteaed Paidesse Kastani tänavasse. Sellegi valmisest on möödas üle kümne aasta.

Paide linnapea Priit Värk ütles, et Roosna-Allikule uue laste­aia ehituseks linnal kogu raha tagataskus pole. Ta on teadlik, et rahandusministeeriumil avaneb järgmisel aastal saastekvootide müügi arvel meede, mille eeldatavalt 23miljonisest kaukast saavad omavalitsused ehituseks tuge küsida.