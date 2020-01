Võimlasse kerkib batuudilinnak

Tellijale

Türil tegutseva ettevõtte OÜ Crowey Entertainment esindaja Kaspar Aare selgitas, et mõte võimla päevaks hoopis batuudipargiks muuta tuli tal siis, kui maad kuulates selgus, et ei Türil ega Järvamaal üldse ole midagi sellist korraldatud. «Viimati oli meie batuudipark püsti Tre Raadio suvelõpupeol Veski-Sillal, aga siis välitingimustes,» märkis ta.

Kuna ettevõtte üks tegevusala ongi batuutide rent ja müük, teadis Kaspar Aare seda, et nõudlust sellise ettevõtmise järele kindlasti on. See andis julgust plaaniga edasi minna ja nüüd on Türi perepäeva kuupäevgi kokku lepitud – laupäev, 25. jaanuar.