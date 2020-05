Joogaõpetaja näpunäited: Rutiin võib osutuda päästerõngaks

Tellijale

«Kui inimesed on harjunud tegelema jooga või mediteerimisega, siis tasuks sellega jätkata. Leian, et see on väga hea vahend säilitada praeguses olukorras meelerahu ja tasakaalu, kui teha mingit asja, mida sa tohutult armastad, olgu see jooga või pillimäng,» lausus ta. «Mina näiteks mängin kannelt ja selle tegevuse juures pole vahet, milline on olukord koduseinte vahelt väljas. Kui jääd oma kire, oma hobide juurde, siis unustad muu ära. Vähemalt hetkeks. Ja see juba aitab.»