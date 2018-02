Koorest kullani kanduv traditsiooniline atakk

Kuidagi on läinud nii, et moodsas kastmes eesti pärimusmuusikat esitav Trad. Attack! esineb piiri taga rohkem kui kodumaal. Osati on nad selles ise «süüdi». Mõne aasta eest oma esimese kontserdi andnud trio viskas õhku lubaduse, et kavatseb esineda igas maailma riigis. Pealt kolmekümnes riigis on nüüd käidud.