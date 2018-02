Koolipere tegi oma kätega kingituse

On eelmise nädala neljapäeva õhtu, koolipäev on lõppenud, aga barokkstiilis Laupa mõisahoone teise korruse saalis siravad tuled. Lava tagumine sein kattub aerosoolvärvidega. Õhk on värvilõhnast paks ja ruum justkui suitsuvinet täis. Ikka ja jälle pihustab kaitsemaski taha peituv tegelane seinale värve. Sinna ilmuvad hallid toonid. Heledamad ja tumedad.