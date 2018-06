Valgma küla rahvas kogub allkirju pidude lõpetamiseks

Kohtumine leidis aset Mart Mandri hoovis, mille aia taga kaks nädalat tagasi spordibaar avati. Neli linnapea külla kutsunud meest selgitasid, et nad pole kiuslikud naabrid, kes soovivad teistele inimestele kaikaid kodarasse loopida, kuid muud väljapääsu nad enam ei leidnud, sest elu on muutunud väljakannatamatuks.

Mandri selgitas, et kui Hindreku peomaja ja spordibaari omanikud Tuuli ja Margo Klementa ütlesid ajalehes, et sinna on oodatud spordisõbrad jalgpallimängudele kaasa elama, siis tegelikult on käinud joomingud, millel spordiga pole vähematki pistmist.