Järva vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Triin Konrad sõnas, et tung on olnud tõesti suur: tööle hakkab 109 noort.

Konrad märkis, et kahjuks jääb sel aastal malevlaste piirarv eelarve taha. «Kuna korraldame õpilasmalevat alles teist aastat, ei osanud me arvatagi, et seekord on soovijaid nii palju, eks järgmisel aastal oleme targemad,» lausus ta.