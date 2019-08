Väätsalane Rainer Pesti sõnas, et kui ühel pool järve asuvatel kortermajadel on juba mitu aastat olnud omad päevad, siis otsisid ka eramuomanikud midagi, mis järve teisel pool kallast inimesed samuti kokku tooks. «Nii tekkis mõte avada ühel päeval hoovid, kus on kodukohvik ja turg, kus müüa oma üleliigseid asju, aga ka tutvuda ja suhelda oma kandi inimestega,» lausus ta.