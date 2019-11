Tellijale

Aasta isa tiitli saamist ei osanud Ardi Selge ette näha, nii et ootamatus võttis suure pere isal silma märjaks.

Üllatusi on talle isadepäeval ennegi tehtud. Näiteks on Selged käinud paaripäevastel spaaväljasõitudel. Kauemaks kui paariks päevaks ei saa Ardi Selge ütlust mööda kodust ära minnagi, sest majapidamine vajab hoolt. ​Isade­päev on üks väheseid päevi aastas, mil ta saab endale lubada luksust hommikul kella kümneni voodis olla.