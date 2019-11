Raamatukogu kutsub märkama ja aitama

Tellijale

Raamatukogu direktor Astrid Karpender on täheldanud, et tänavatel hulgub ringi palju kodutuid kasse, kel tegelikult on olnud ka kunagi armastav pere. «Mingil põhjusel on aga need õnnetud kiisud oma kodudes üleliigseks osutunud ja tänavatele sattunud. MTÜ Soe Pesa tegelebki hüljatud kasside päästmise ja neile uute kodude otsimisega,» selgitas ta. «Türi raamatukogu otsustas sellele tublile organisatsioonile abikäe ulatada sellega, et kasvatada raamatute kaudu inimesi vastutustundlikumaks lemmikloomapidajaks.»