Naabriplika laat jätkub ka pärast seriaali

Tellijale

Samal nädalavahetusel on Eestis ja Järvamaal ennegi olnud palju üritusi, näiteks laat Luigel, Kosel või Paides. «Mõni on küsinud, miks me ära ei muuda. Eestimaa hooaeg on lühike ja vali, millist nädalavahetust tahes, alati on keegi teine samadel päevadel midagi korraldamas,» selgitas Mikk. «Seni pole teised laadad meid seganud, rahvast on jätkunud küllaga. Rohkem mõjutab ilm. Ühel aastal keeras ilm natuke vihmale ja lõpetas laada paar tundi plaanitust varem ära.»