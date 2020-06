Projekt Õpsid annab plaadi välja

«Tihti kurdavad õpetajad, et jälle jääb üks või teine õpilane suvetööle ning ikka peab enne puhkust veel kedagi personaalselt õpetama. Meie koolis ei ole kunagi õpetajad suvetööliste peale pahased olnud, me nimetame neid heatahtlikult akadeemikuteks, kes lihtsalt tahavad kauem õpetajate seltskonda nautida. Paraku sel aastal jäävad hoopis Projekt Õpside liikmetest õpetajad pikendatud õppetööle ehk akadeemikuteks. Vaja on ju lugudele viimane lihv anda ja need ka sisse mängida. Plaadi nimi tuleneb lugudest, mis plaadile jõuavad,» kirjutab bänd Hooandjas.