Rebaseema kiired jahipäevad

Paide ümbruse kergliiklusteed on päevasel ajal käijate, jooksjate ja jalgratturitega tihedalt täidetud. Varastel hommiku- ja öötundidel liiguvad siin ka neljajalgsed. Üks korrapärastest käijatest Paide–Mäo suunal on emarebane. Urus sirguvatele kutsikatele hiiri jahtides kogub rebaseemand päevaga hulga kilomeetreid. Seda on tema kõhnast kujust kaugele näha – ta on poegade toitmisega end põhjalikult ära kurnanud.