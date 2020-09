Metsas tasub korjata ainult tuttavaid seeni

Terviseameti mürgistusteabekeskusel on eraldi infoliin, kust saab nõu küsida mürgistuse või selle kahtluse korral. Numbril 16 662 tuleks helistada ka siis, kui on tekkinud marja- või seenemürgistuse kahtlus.

Infoliinil 16 662 töötavad pikaajalise erakorralise meditsiini kogemusega õed ja arstid, kes oskavad mürgistuse puhul leida kiiresti kõige sobivama tegutsemisskeemi. Mürgistusteabekeskuse õde-konsultant August Maasik ütles, et seene- ja marjamürgistuste kohta kõnede saamise sagedus sõltub aastaajast. Suviti ja sügiseti on neid mõistagi rohkem. «Meie keskuse statistikast lähtudes võiks öelda, et praegu on iga kolmas kõne seotud marja- või seenemürgistusega,» lausus Maasik. «Sel hooajal on meie poole pöördutud 18 korral seenemürgistuse kahtluse või üldküsimusega. Alates maist on mürgistusteabekeskus registreerinud 112 pöördumist nii marjadest tingitud mürgistuse kahtluse kui ka muude võimalike mürgiste taimedega kokkupuutest tingitud vaevuste tõttu.»