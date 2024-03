Kondiitriõpilane Ferkle Kalaus: ma pole vist mitte kunagi nii õnnelik olnud kui praegu

Äsja see oli, kui Paide kogukond aitas noorel koogimeistril Ferkle Kalausel raha koguda, et ta saaks sõita Prantsusmaale oma unistuste kondiitrikooli Gastronomicom. Nüüd on hakkajal neiul suurem osa õpingutest möödas ja minna veel paar nappi nädalat. Selle aja jooksul on ta magusateks hõrgutisteks vorminud üle poolesaja retsepti ning tema innukus välja võluda üha peenemaid kulinaarseid meistriteoseid aina suureneb.