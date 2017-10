Noored õpetajad Liis Kumpas (vasakul) ja Marii Sii­vard tunnevad rõõmu sellest, et neil on võimalus teha unistuste tööd.

Statistika järgi on keskmine eesti õpetaja umbes 48aastane. Kui võrrelda saja aasta taguse ajaga, on õpetajad tunduvalt vanemad ja näib, et noorte seas pole amet mainekas. Ometi leidub ka noori, kellel õpetajatöö silmad särama paneb.