Täna koos vilistlastega 40. sünnipäeva tähistavast Paide ühisgümnaasiumist on sirgunud nimekaid sportlasi, kes on jõudnud Eesti tippu ja mõni saanud maitsta ka rahvusvahelist edu. Kõik nad kinnitavad nagu ühest suust, et kooli toetus oli sporditee algul suureks abiks.