Isa: miks me toetusest ilma jäime?

Kui Türi vallas elava Veigo Kaareti arvele ei saabunud kolmanda lapsena perre sündinud tütre eest tema 1,5 aastaseks saades teist osa sünnitoetusest, hakkas ta asja uurima. Ootamatult selgus, et vahepeal on vallas sünnitoetuste maksmise korda muudetud ja teist osa sünnitoetusest makstakse hoopis lapse aastaseks saamisel ja seda vaid siis, kui lapsevanem selleks uue taotluse kirjutab. Et taotlust sai teise osa peale teha vaid kolme kuu jooksul, oli Kaaretite pere nüüd ilma jäänud 350 eurost. Pereisa ei tahtnud sellega kuidagi leppida, seda enam, et pere 12- ja seitsmeaastase lapse puhul saabus sünnitoetus Türi vallast tõrgeteta. «Miks mulle lapse sündi registreerides ei öeldud, et peame teise osa jaoks uue taotluse esitama? Kus see üldse kirjas on? Kas see on valla korrektne käitumine oma kodanikega,» küsis Veigo Kaaret ja läks vallast vastuseid nõudma.