Ainult kolm Järvamaa vallajuhti jäi töötuks

Järvamaa viimane maavanem Alo Aasma tunnistas, et oma viimastes ametites kippus ta tööd koju kaasa võtma ning see oli pere ja iseenda arvelt. «Minu esimene prioriteet oligi, et saaksin korvata aega, mis vahepeal on eemal oldud,» sõnas Aasma. «Õppisin programmeerima, tänapäeval ei saa ilma IT-oskusteta. Ma ei taha öelda, et oskan nüüd programmerida, kuid arendasin selles vallas oma oskusi. Samuti viisin end kurssi aktsiamaailma nüanssidega.»