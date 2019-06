Forellimaimudest on sirgunud aplad noorkalad

Järvamaa kutsehariduskeskuse vesiviljeluse õppe- ja katsebaasi praktikajuhendaja Veiko Vahesalu ütles, et talv ja kevad möödusid kaladel kenasti. Et forellile on ülimalt oluline õige veetempertuur, mis peab jääma 15 ja 18 kraadi vahele, sobis talv basseinidega kohanemiseks hästi. «Kevadel vahetult enne kuumade ilmade tulekut saime forellide ruumi tööstusliku konditsioneeri, mis hoiab nii ruumi temperatuuri kui ka basseinivee 17 kraadi juures,» selgitas ta.

Vahesalu hinnangul poleks nad selleta saanud soojale suvele vastu minna. «Forell on sedavõrd tundlik kala, et juba 19 kraadi juures tema ainevahetus peatub,» lausus ta. «Ega ta seetõttu kohe sure, kuid siis on oluline teada, et neid ei tohi enam sööta, vaid tuleb lasta rahus olla.»