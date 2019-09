Ökonäitus «Liginull» jõudis Paidesse

«Näituse peamine ajend on 1. jaanuarist 2020 kehtima hakkavad hoonete liginullenergia nõuded, mille eesmärk on vähendada oluliselt Eesti hoonete kasvuhoonegaasiheitmeid ja anda omapoolne panus katastroofiliste kliimamuutuste ärahoidmisse,» selgitas näituse üks kuraatoritest, arhitekt Mihkel Tüür. «Uute regulatsioonide mõõtkavaks on üks hoone ja ajaskaalaks 30–50 aastat. Kuraatornäitus võtab laiema vaatenurga, küsides, kas iga lähenemine, mis ei vaatle probleemi kogu planeedi mõõtkavas ja vähemalt aja-aastases perspektiivis, pole paratamatult läbikukkumisele määratud.»