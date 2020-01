Tellijale

Nädala eest avalikustas kultuuriministeerium nimekirja kultuuri- ja mäluasutustest, kellele eraldab remondieelarvest 1,77 miljonit eurot. Sellest ligi 740 000 eurot on ette nähtud objektidele, mis on eelarves märkega «oht elule».

Sellise märke on juurde saanud ka Vargamäel asuv A. H. Tammsaare muuseum, täpsemalt muuseumi juures asuvas kultuurihiies olevad istumiseks mõeldud varjualused. Siiski rõhutab muuseumi juhataja Reelika Räim, et kuigi sõnapaar «oht elule» kõlab dramaatiliselt, siis asi pole siiski nii hull, et fataalseid tagajärgi kaasa tuua võiks.