Peapiiskop täitis oma välja öeldud lubaduse

Oma sotsiaalmeediapostituses kirjutab peapiiskop, et Järva-Jaani koguduse õpetaja Katrin-Helena Melder küsis tema antud lubadusele viidates, kas ta on valmis tulema ristimispühal ristima ka Järva-Jaani. «Nimelt möödub sel aastal 800 aastat esimesest ristimisest sealses kihelkonnas, millest Läti Henrik oma kroonikas kirjutab. Minu lubaduse peale ristida ristimispühal ka perede teisi lapsi, mitte ainult kolmandaid, tegi Katrin-Helena Melder oma koguduse liikmetele üleskutse tuua lapsed ristimisele,» selgitab ta. «Täna, jaanipäevaeelsel pühapäeval, ristisingi Järva-Jaani kirikus olnud ristimispüha teenistusel kuus last. Suur rõõm oli sel puhul näha kirikus palju peresid väikeste lastega, kes ka häälekalt oma kohalolekust märku andsid.»

Jumalateenistuse jutluses arutles peapiiskop Urmas Viilma muuhulgas sellegi üle, miks lastevanemad peaksid oma lapsi ristimisele tooma või miks seda ei tehta. «Ajastul, kus lapse eest tehakse vanemate poolt ära huviringide ja sporditrennide valikud, vaktsineerimisest loobumise otsus, koolis õpitava võõrkeele valik, liha söömisest loobumise otsus, on vanemate vabandus, et ristimisotsuse peab laps suureks sirgudes langetama ise, üsna nõrgalt põhjendatud. Seda enam, et laste ristimine on hinge õndsuse ja pääsemise küsimus.»