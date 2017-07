Mikk Põder on oma maasikatega Paide turule sõitnud Tartust ja kinnitab, et nii kaugele tulek tasub ennast ära.

Teisipäeva keskpäeval on Paide turul näha kaht maasikamüüjat. Mõlemal on käed-jalad nii tööd täis, et niisama jutustada pole mahti. Üks müüjatest, Mikk Põder, on tulnud lausa Tartumaalt.