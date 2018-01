Kakluses lasti ka mõõk käiku

Juhtumite kõigi asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust, mis käsitleb avalikku korra rasket rikkumist, mis on toime pandud vägivallaga.

Kriminaalmenetlust viib läbi Paide politseijaoskond ja menetlust juhib Lääne ringkonnaprokuratuur. «Me ei saa veel avalikkusega jagada kõiki juhtunu detaile, sest see võib uurimist mõjutada. Kuid oluline on see, et vägivallatsejad on kinni peetud ja ohtu avalikule korrale ei ole,» ütles Lääne ringkonna prokurör Tiina Viru.