Riigikogu liige ilmestas hooldekodude olukorda kinniseotud inimese pildiga

Grünthali ütlust mööda oli ta saanud selle pildi ühelt Eestis tuntud näitlejalt ja pildil olev vanainimene oli Grünthali teada selle näitleja ema. «Ma ei taha minna poliitiliseks, aga ma olen EKREst ja räägin asjadest nii, nagu need on. Selline on päriselu,» põhjendas Järva- ja Viljandimaalt riigikokku valitud Grünthal pildi demonstreerimist.