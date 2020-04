Üleskutse kodanikupalga viivitamatuks rakendamiseks

Tellijale

Koroonapandeemia on kogu maailmas selgelt näidanud vajadust püsivate meetmete järele, mis aitaksid ära hoida mitte ainult inimeste vaesumist, vaid ka niisuguste ootamatute kriiside halvimad majanduslikud tagajärjed, mis võivad olla piisavalt rasked, et kujuneda ülemaailmseks julgeolekuprobleemiks. Üheks ennetavaks meetmeks on tingimusteta põhisissetulek, mida Eestis rahvapäraselt kodanikupalgaks kutsutakse.