Sotsiaalminister annaks Koeru hooldekeskuse omavalitsustele

Eelmisel reedel Järvamaa-visiidi teinud sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et pooldab Koeru hooldekeskuse andmist siinsete omavalitsuste kätte, ja andis lootust, et Järvamaa haigla võib saada uue erakorralise meditsiini osakonna. Küsimusele, kas ta julgeb arvamusfestivalil osaleda, vastas minister Kiik, et tahab enne otsustamist teada, kui suur on siinses piirkonnas koroonaviiruse varjatud levik.