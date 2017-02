Eelmisel nädalal olnud mööbliprojekti töötuba, kus Väätsa põhikooli õpilased said sõna sekka öelda, milline peaks olema üks unistuste koolimööbel, näitas kätte selle, et tool ja laud klassiruumis pole enam teema. On hoopis lebopingid ja rippuvad kookonid, kus on mõnus lugeda või sülearvutiga töötada.