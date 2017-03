Kesk-Eesti töömessil pakub töökohti ka Maxima Eesti OÜ. Paide poe kassapidaja Juta Lohu (vasakul) ja Karin Kallaste on oma suhtlemisrikka tööga rahul. Mõlemad on poes neljandat aastat ja soovitavad siinset töökohta eelkõige noortele hüppelauaks kaubanduses. «Meil on hea kollektiiv, oleme üksteise suhtes sõbralikud, heal meelel õpetame ja juhendame uusi, kes meile tööle tulevad,» lausub Kallaste.

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX