Ahula lasteaia-algkooli liitklasside õpilased tunnevad praegu veel oma väiksest armsast koolist rõõmu. Sügisest jäävad koolipingid tühjaks ja õpilastel pole majja enam asja, kui nad just lasteaias käivale õele või vennale järele ei tule.

Albu vallavolikogu langetas otsuse, et uuest õppeaastast jätkavad kõik valla haridusasutused ühisjuhtimise all. Et Ahulas jääb tegutsema vaid lasteaed, ei saa sealsed lapsed 1. septembril, lilled käes, enam kodukoha algkooli minna.