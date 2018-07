Suvekuumus meelitab vette

«See on siis meeter veepinnast mõõdetud temperatuur, pealpool on vesi veelgi soojem,» täpsustas ta. Ligi poolsada rannalist kasutasid rekordsooja vett täiel rinnal ning lasterannapoolne kallas oli suplejaid täis. Muru ise käis pühapäeval suplemas Salmistu kandis meres, aga meri oli kuumade ilmadega «õitsema» läinud, mistõttu väga meeldiv see suplus polnudki. Paides seevastu on vesi puhas ning seda kinnitavad ka terviseameti kodulehel ära toodud andmed.

Veiko Muru ütles, et 1. juunist alates, mil vetelpäästjad rannasolijate turvalisuse ees vastutanud on, pole suuri intsidente juhtunud ning üldiselt on olukord rahulik. Vaid mõned varbad on vajanud tohterdamist ning pisimarrastusi tuleb Muru sõnul väikelastel ikka ette, neile on vetelpäästjad siis samuti abi osutanud. Eelmise nädala lõpul saabunud ning ilmateenistuse andmetel kogu selle nädala Eesti kohal püsiv kuumalaine sunnib ka rannavalvureid suuremale tähelepanelikkusele. «Eks ikka, rahvast on siis rannas rohkem,» nentis ta. Esmaabivahendid võimalike tervisehädade tohterdamiseks on vetelpäästjatel olemas, ent Muru ei uskunud, et ilm sedavõrd kellelegi liiga teeb, et massiliselt kuumarabandusi esineks. Need, kes lõõskavast päiksest ega rannas kehapraadimisest lugu ei pea, on nagunii pigem kodus.