Mees, kes elab ja hingab Paide teatrist

Muidugi ei loo ta teatrit täiesti üksi, tema õlul on projektijuhi roll. Ta on justkui Šveitsi taskunuga, sest peab natuke kõike tegema. Tema on teatris see, kes hoolitseb kogu teatri toimimise eest, alustades eelarvest, lõpetades koostööga näitlejate ja lavastajaga. Ülesandeid on tegelikult väga-väga palju, aga särasilmset Harrit on üks.