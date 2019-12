Tellijale

Lähedalt on pilt märksa kirjum. On pruunid tiivad, mustade tähnidega kollakaspruun rinnaesine, peaaegu valge kõhualune, kollane nokk ja silmarõngas. Ainult pea ja selg on hallid. Hallrästa värvipalett harmoneerub üllatavalt hästi Eestimaa hilissügise hallikaspruuni tonaalsusega, aga ka esimeste talviste ja viimaste varakevadiste lumelaikudega kulukarva maastikul.