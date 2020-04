Koroonapaanikas hispaanlasest korterinaaber ähvardas hulluks ajada

Tellijale

«Pidasin seni Tartu ülikooli õppekoormust hulluks, aga Valencias on see veelgi intensiivsem. Võtsin kuus ainet, et saada kokku ülikooli nõutud 18 ainepunkti. Need saan ka suveks koduõppes ära teha. Infotehnoloogiliselt on nad eelmises sajandis,» selgitas ta.