Rindeteateid Paide Vallimäelt

Kõigepealt sai gümnaasiumi vastaste leer oma positsioonide tugevdamiseks juurde tõelise raskekahurväe, kui naaberkinnistu Valli 3 omanik Ants Sakjas esitas 24. juulil oma vastuväite koolihoone rajamiseks. Vastuväidet põhjendab Sakjas muude argumentide seas ka asjaoluga, et rajatav koolimaja rikub jämedalt tema privaatsust. Nõustun Sakjasega täielikult, sest pole just eriti meeldiv, kui vaid viie meetri kauguselt avaneb 252 õpilasel, lisaks õpetajatel ja teenindaval personalil väga hea ja piiramatu vaade Sakjase hoonesse ning kinnistule. Pilk on peal tema kõigil toimingutel ning sellega kaasneb kindlasti ka jälgijate värvikas hinnang tema toitumistavadele ja trussikute värvusele.