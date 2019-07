Suvi pakub noortele tööd

Paides Südamesahvris on sel suvel näha kahte noort neidu, kes on tööd leidnud klienditeenindajatena. Südamesahvri peakoka Sven King-Azojani kinnitusel on nad valitud töötajatega väga rahul. Sooviavaldusi tuli Südamesahvrile palju ja noorte soov suveks tööd leida oli King-Azojani hinnangul suur. Nende seast töötajaid leida aga nii kerge polnudki. Palju noori, kes oma avalduse saatis, ei ilmunud kokkulepitud ajal vestlusele ja need, kes vestlusel käisid, ei ilmunud jälle tööle. Seega on noortel huvist hoolimata veel kõvasti arenguruumi. Tööle valitud noored said lõpuks koha tänu sellele, et nende õde oli Südamesahvris kokana praktikal. Otsustati, et kolm õde üheskoos tööle võtta on kindlam.