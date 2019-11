Tellijale

Paide võrkpallientusiast Enn Sõmer sõnas, et karikavõistlustel osales viis võistkonda ja Paide kaotas napilt 1:2 vaid Tallinnale. Teised ei saanud pealinlaste vastu geimigi. «Mõni mees oli meil puudu, kuid õnneks saime seitsmese pundi kokku,» lausus ta. «Arvasin, et kolme hulka tulek oleks päris hea saavutus. Teine koht oli positiivne üllatus.»

Sõmer lisas, et see oli meestele ikka täispikk tööpäev: mängud algasid kell 11 ja pärast kella 17 olid need lõpuks läbi.