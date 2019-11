Piltidele jõuab kõige südamelähedasem – oma pere

Tellijale

Iseäranis kõnekad on Ivanova meelest laste näod. «Nad on nii siirad ja armsad ning just seda ma tahangi piltidel edasi anda,» lausus ta. «See pole lihtne, aga mida rohkem harjutan, seda paremini välja tuleb.»

Lapselapsed on uusi pilte oodates juba ootusärevad ja küsivad vanaemalt, keda ta järgmisena joonistab. «Mul on kolme poja peale kuus lapselast ja abikaasa Valeri vennalapsed on mulle ka nagu omad,» täpsustas Ivanova. «Lapsed kasvavad ja muutuvad nii kiiresti, et neid on igal ajal huvitav uuesti joonistada. Seega pole mingit muret, et aines otsa saaks.»