Paide soovib prügila varade müügi peatada

Reede õhtul saatis Paide linnavalitsus välja pressiteate selle kohta, et linnavalitsus ja linnavolikogu fraktsioonide esindajad otsustasid teha ettepaneku kutsuda kokku ASi Väätsa Prügila erakorraline üldkoosolek.

Eesmärk on ettevõtte varade praegune müük peatada. «Praeguse seisu järgi plaanib ettevõtte juhatus nõukogu loal Väätsa prügila varad maha müüa selleks avalikku enampakkumist korraldamata. See on lubamatu ja aktsionäride vastu ebaaus,» lausus Paide abilinnapea linnapea ülesannetes Siret Pihelgas.