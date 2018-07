Vanapaar tembeldati loomapiinajaks

Facebooki leheküljele «Märgatud Paides» on üks kassiomanik üles laadinud pildi oma lemmikust, kes on saanud õhupüssist kaks tabamust. «Hoiatuseks kõigile kassiomanikele, kelle kassid liiguvad Rohelise tänava ja Suur-Aia ümbruses. Tegutsemas on endast heal arvamusel inimene, kes loomi õhupüssist tulistab,» on postituses kirjas.